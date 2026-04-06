Scoreboard roundup — 4/5/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 101, Celtics 115
Wizards 115, Nets 121
Suns 120, Bulls 110
Grizzlies 115, Bucks 131
Pacers 108, Cavaliers 117
Hornets 122, Timberwolves 108
Magic 112, Pelicans 108
Jazz 111, Thunder 146
Lakers 128, Mavericks 134
Clippers 138, Kings 109
Rockets 117, Warriors 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 5, Red Wings 4
Panthers 2, Penguins 5
Bruins 1, Flyers 2
Hurricanes 3, Senators 6
Devils 3, Canadiens 0
Capitals 1, Rangers 8
Blues 3, Avalanche 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL 
Cubs 1, Guardians 0 (Doubleheader, game 1)
Orioles 2, Pirates 8
Dodgers 8, Nationals 6
Marlins 7, Yankees 6
Padres 8, Red Sox 6
Brewers 8, Royals 5
Rays 4, Twins 1
Blue Jays 0, White Sox 3
Reds 2, Rangers 1
Phillies 1, Rockies 4
Astros 10, Athletics 12
Mets 5, Giants 2
Mariners 7, Angels 8
Braves 5, Diamondbacks 6
Cubs 5, Guardians 6 (Doubleheader, game 2)
Cardinals 5, Tigers 3

NCAA Women’s Basketball Championship 
South Carolina 51, UCLA 79

NCAA Men’s Basketball Championship – Final Four (Saturday, April 4)
Michigan 91, Arizona 73
Illinois 62, UConn 71

Scoreboard roundup — 1/15/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 111, Magic 118
Suns 105, Pistons 108
Celtics 119, Heat 114
Thunder 111, Rockets 91
Bucks 101, Spurs 119
Jazz 122, Mavericks 144
Knicks 113, Warriors 126
Hawks 101, Trail Blazers 117
Hornets 135, Lakers 117

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Sabers 5
Flyers 3, Penguins 6
Sharks 3, Capitals 2
Canucks 1, Blue Jackets 4
Kraken 2, Bruins 4
Jets 6, Wild 2
Flames 3, Blackhawks 1
Stars 1, Mammoth 2
Islanders 1, Oilers 0
Maple Leafs 5, Golden Knights 6

Scoreboard roundup — 1/26/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pacers 116, Hawks 132
76ers 93, Hornets 130
Magic 98, Cavaliers 114
Trail Blazers 94, Celtics 102
Lakers 129, Bulls 118
Grizzlies 99, Rockets 108
Warriors 83, Timberwolves 108

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 0, Lightning 2
Bruins 3, Rangers 4
Islanders 4, Flyers 0
Ducks 4, Oilers 7
Kings, Blue Jackets (POSTPONED)

Scoreboard roundup — 1/14/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kraken 2, Devils 3
Flyers 2, Sabres 5
Senators 8, Rangers 4
Golden Knights 3, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 115, Pacers 101
Cavaliers 133, 76ers 107
Jazz 126, Bulls 128
Nets 113, Pelicans 116
Nuggets 118, Mavericks 109
Knicks 101, Kings 112
Wizards 105, Clippers 119

