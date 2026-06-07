Mustangs fall to Forest City 4-2

The Martinsville Mustangs lost to Forest City 4-2 in an away game Saturday night. The Mustangs are 2-4, 7th in the West Division, and tied for 11th in the league.
Related Posts
Scoreboard roundup — 3/19/26
NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 111, Hornets 130
Pistons 117, Wizards 95
Lakers 134, Heat 126
Cavaliers 115, Bulls 110
Clippers 99, Pelicans 105
Suns 100, Spurs 101
Bucks 96, Jazz 128
76ers 139, Kings 118
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Jets 1, Bruins 6
Islanders 2, Senators 3
Canadiens 1, Red Wings 3
Rangers 3, Blue Jackets 6
Blackhawks 2, Wild 1
Kraken 1, Predators 3
Panthers 4, Oilers 0
Lightning 6, Canucks 2
Mammoth 4, Golden Knights 0
Sabres 5, Sharks 0
Flyers 4, Kings 3
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 3/9/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 101, Cavaliers 115
Grizzlies 115, Nets 126
Nuggets 126, Thunder 129
Warriors 116, Jazz 119
Knicks 118, Clippers 126
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 5, Blue Jackets 4
Rangers 6, Flyers 2
Flames 3, Capitals 7
Mammoth 2, Blackhawks 3
Senators 2, Canucks 0
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.
Scoreboard roundup — 3/26/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Pirates 7, Mets 11
White Sox 2, Brewers 14
Nationals 10, Cubs 4
Twins 1, Orioles 2
Red Sox 3, Reds 0
Angels 3, Astros 0
Tigers 8, Padres 2
Rangers 3, Phillies 5
Rays 7, Cardinals 9
Diamondbacks 2, Dodgers 8
Guardians 6, Mariners 4
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 103, Hornets 114
Pelicans 108, Pistons 129
Kings 117, Magic 121
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 1, Canadiens 2
Penguins 4, Senators 3
Kraken 4, Lightning 3
Wild 3, Panthers 2
Stars 1, Islanders 2
Blackhawks 1, Flyers 5
Sharks 1, Blues 2
Devils 4, Predators 2
Avalanche 3, Jets 2
Capitals 7, Mammoth 4
Ducks 3, Flames 2
Oilers 4, Golden Knights 3
Kings 4, Canucks 0
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.