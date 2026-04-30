Scoreboard roundup — 4/29/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 109, Pistons 116
Raptors 120, Cavaliers 125
Rockets 99, Lakers 93

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Lightning 2
Penguins 0, Flyers 1
Mammoth 4, Golden Knights 5

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 1, Guardians 3
Angels 2, White Sox 3
Mariners 5, Twins 3
Yankees 0, Rangers 3
Red Sox 1, Blue Jays 8
Marlins 2, Dodgers 2
Cubs 5, Padres 4
Rockies 13, Reds 2
Cardinals 5, Pirates 4
Nationals 14, Mets 2
Tigers 3, Braves 4
Diamondbacks 6, Brewers 2
Royals 2, Athletics 5
Giants, Phillies (POSTPONED)
Astros, Orioles (POSTPONED)

Scoreboard roundup — 2/17/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

Men’s College Basketball
Michigan 91, Purdue 80
Nebraska 52, Iowa 57
South Carolina 62, Florida 76
Texas Tech 67, Arizona State 72
UCLA 59, Michigan State 82
North Carolina 58, NC State 82
Saint Louis 76, Rhode Island 81
Louisville 85, SMU 95
Miami (OH) 86, Massachusetts 77
Wisconsin 69, Ohio State 86

Scoreboard roundup — 1/26/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pacers 116, Hawks 132
76ers 93, Hornets 130
Magic 98, Cavaliers 114
Trail Blazers 94, Celtics 102
Lakers 129, Bulls 118
Grizzlies 99, Rockets 108
Warriors 83, Timberwolves 108

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 0, Lightning 2
Bruins 3, Rangers 4
Islanders 4, Flyers 0
Ducks 4, Oilers 7
Kings, Blue Jackets (POSTPONED)

Scoreboard roundup — 3/16/26
NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Trail Blazers 114, Nets 95
Suns 112, Celtics 120
Grizzlies 107, Bulls 132
Mavericks 111, Pelicans 129
Lakers 100, Rockets 92
Spurs 119, Clippers 115
Magic 112, Hawks 124
Warriors 125, Wizards 117

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 3, Devils 4
Mammoth 6, Stars 3
Penguins 7, Avalanche 2
Flames 2, Red Wings 5
Kings 4, Rangers 1

