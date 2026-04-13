Scoreboard roundup — 4/12/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 108, Celtics 113
Wizards 117, Cavaliers 130
Pistons 133, Pacers 121
Hawks 117, Heat 143
Hornets 110, Knicks 96
Bucks 106, 76ers 126
Nets 101, Raptors 136
Bulls 128, Mavericks 149
Grizzlies 101, Rockets 132
Pelicans 126, Timberwolves 132
Suns 135, Thunder 103
Nuggets 128, Spurs 118
Jazz 107, Lakers 131
Warriors 110, Clippers 115
Kings 110, Trail Blazers 122

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 0, Capitals 3
Canadiens 4, Islanders 1
Bruins 3, Blue Jackets 2
Senators 3, Devils 4
Canucks 4, Ducks 3
Mammoth 1, Flames 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Diamondbacks 4, Phillies 3
Giants 2, Orioles 6
Twins 8, Blue Jays 2
Angels 9, Reds 6
Athletics 1, Mets 0
Marlins 2, Tigers 8
Yankees 4, Rays 5
Nationals 8, Brewers 6
Red Sox 9, Cardinals 3
Pirates 6, Cubs 7
White Sox 6, Royals 5
Rockies 2, Padres 7
Astros 1, Mariners 6
Rangers 5, Dodgers 2
Guardians 1, Braves 13

Scoreboard roundup — 1/26/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pacers 116, Hawks 132
76ers 93, Hornets 130
Magic 98, Cavaliers 114
Trail Blazers 94, Celtics 102
Lakers 129, Bulls 118
Grizzlies 99, Rockets 108
Warriors 83, Timberwolves 108

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 0, Lightning 2
Bruins 3, Rangers 4
Islanders 4, Flyers 0
Ducks 4, Oilers 7
Kings, Blue Jackets (POSTPONED)

Scoreboard roundup — 2/8/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

SUPER BOWL 60
Seahawks 29, Patriots 13

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 111, Celtics 89
Heat 132, Wizards 101
Pacers 104, Raptors 122
Clippers 115, Timberwolves 96

Scoreboard roundup — 3/8/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Celtics 109, Cavaliers 98
Knicks 97, Lakers 110
Pistons 110, Heat 121
Mavericks 92, Raptors 122
Wizards 118, Pelicans 138
Magic 130, Bucks 91
Rockets 120, Spurs 145
Pacers 111, Trail Blazers 131
Bulls 110, Kings 126
Hornets 99, Suns 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 2, Avalanche 3
Bruins 4, Penguins 5
Lightning 7, Sabres 8
Blackhawks 3, Stars 4
Red Wings 3, Devils 0
Blues 4, Ducks 0
Oilers 4, Golden Knights 2

