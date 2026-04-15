Scoreboard roundup — 4/14/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 126, Hornets 127
Trail Blazers 114, Suns 110
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Ducks 2, Wild 3
Jets 3, Mammoth 5
Avalanche 3, Flames 1
Penguins 5, Blues 7
Kings 3, Canucks 4
Devils 0, Bruins 4
Hurricanes 2, Islanders 1
Canadiens 2, Flyers 4
Capitals 2, Blue Jackets 1
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Angels 7, Yankees 1
Marlins 5, Braves 6
Red Sox 0, Twins 6
Rays 8, White Sox 5
Blue Jays 9, Brewers 7
Guardians 5, Cardinals 6
Rockies 6, Astros 7
Mariners 1, Padres 4
Rangers 1, Athletics 2
Mets 1, Dodgers 2
Diamondbacks 4, Orioles 3
Cubs 10, Phillies 4
Royals 1, Tigers 2
Giants 1, Reds 2
Nationals 5, Pirates 4
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