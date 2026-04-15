Scoreboard roundup — 4/14/26

Scoreboard roundup — 4/14/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 126, Hornets 127
Trail Blazers 114, Suns 110

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Ducks 2, Wild 3
Jets 3, Mammoth 5
Avalanche 3, Flames 1
Penguins 5, Blues 7
Kings 3, Canucks 4
Devils 0, Bruins 4
Hurricanes 2, Islanders 1
Canadiens 2, Flyers 4
Capitals 2, Blue Jackets 1

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Angels 7, Yankees 1
Marlins 5, Braves 6
Red Sox 0, Twins 6
Rays 8, White Sox 5
Blue Jays 9, Brewers 7
Guardians 5, Cardinals 6
Rockies 6, Astros 7
Mariners 1, Padres 4
Rangers 1, Athletics 2
Mets 1, Dodgers 2
Diamondbacks 4, Orioles 3
Cubs 10, Phillies 4
Royals 1, Tigers 2
Giants 1, Reds 2
Nationals 5, Pirates 4

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Scoreboard roundup — 2/1/26
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(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 79, Celtics 107
Nets 77, Pistons 130
Bulls 91, Heat 134
Jazz 100, Raptors 107
Kings 112, Wizards 116
Lakers 100, Knicks 112
Clippers 117, Suns 93
Magic 103, Spurs 112
Cavaliers 130, Trail Blazers 111
Thunder 121, Nuggets 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 3, Ducks 4
Kings 2, Hurricanes 3
Bruins 5, Lightning 6

Australian Open
Women’s Final: Elena Rybakina beats Aryna Sabalenka, 6-4, 4-6, 6-4 
Men’s Final: Carlos Alcaraz beats Novak Djokovic, 2-6 6-2 6-3 7-5

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Scoreboard roundup — 1/29/26
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(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 111, 76ers 113
Bucks 99, Wizards 109
Rockets 104, Hawks 86
Heat 116, Bulls 113
Hornets 123, Mavericks 121
Nets 103, Nuggets 107
Pistons 96, Suns 114
Thunder 111, Timberwolves 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 3, Bruins 6
Kings 1, Sabres 4
Avalanche 3, Canadiens 7
Jets 1, Lightning 4
Predators 2, Devils 3
Islanders 2, Rangers 1
Blackhawks 2, Penguins 6
Mammoth 4, Hurricanes 5
Capitals 4, Red Wings 3
Panthers 4, Blues 5
Flames 1, Wild 4
Sharks 3, Oilers 4
Ducks 0, Canucks 2
Stars 5, Golden Knights 4
Maple Leafs 2, Kraken 5

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Scoreboard roundup — 3/22/26
Scoreboard roundup — 3/22/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 113, Knicks 145
Timberwolves 102, Celtics 92
Raptors 98, Suns 120
Trail Blazers 112, Nuggets 128
Nets 122, Kings 126

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 0, Islanders 1
Golden Knights 3, Stars 2
Lightning 3, Flames 4
Sabres 5, Ducks 6
Kings 3, Mammoth 4
Jets 3, Rangers 2
Avalanche 3, Capitals 2
Hurricanes 5, Penguins 1
Predators 3, Blackhawks 2

MEN’S COLLEGE BASKETBALL
Iowa 73, Florida 72
Tennessee 79, Virginia 72
Utah State 66, Arizona 78
UCLA 57, UConn 73
Texas Tech 65, Alabama 90
Miami 69, Purdue 79
Kentucky 63, Iowa State 82
St. John’s 67, Kansas 65

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
Oregon 58, Texas 100
Michigan State 71, Oklahoma 77
Washington 59, TCU 62
NC State 63, Michigan 92
Texas Tech 47, LSU 101
Baylor 46, Duke 69
Maryland 66, North Carolina 74
Ole Miss 63, Minnesota 65

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