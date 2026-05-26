Scoreboard roundup — 5/25/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 130, Cavaliers 93 (East Finals – Game 4, NY wins series 4-0)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 3, Canadiens 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 3, Dodgers 5
Mariners 9, Athletics 2
Cubs 1, Pirates 2
Rays 7, Orioles 9
Twins 1, White Sox 3
Cardinals 1, Brewers 5
Yankees 4, Royals 3
Reds 7, Mets 2
Diamondbacks 6, Giants 2
Nationals 10, Guardians 2
Phillies 2, Padres 0
Astros 9, Rangers 0
Marlins 8, Blue Jays 2

Scoreboard roundup — 2/9/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 110, Hornets 104
Bulls 115, Nets 123
Jazz 115, Heat 111
Bucks 99, Magic 118
Hawks 116, Timberwolves 138
Kings 94, Pelicans 120
Cavaliers 119, Nuggets 117
Grizzlies 113, Warriors 114
Thunder 119, Lakers 110
76ers 118, Trail Blazers 135

Scoreboard roundup — 5/12/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Timberwolves 97, Spurs 126

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 3, Canadiens 2
Ducks 2, Golden Knights 3

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Angels 2, Guardians 3
Yankees 6, Orioles 2
Rockies 1, Pirates 3
Nationals 10, Reds 4
Phillies 2, Red Sox 1
Rays 7, Blue Jays 6
Tigers 2, Mets 10
Cubs 2, Braves 5
Royals 5, White Sox 6
Marlins 0, Twins 3
Padres 4, Brewers 6
Diamondbacks 4, Rangers 7
Mariners 10, Astros 2
Cardinals 6, Athletics 4
Giants 6, Dodgers 2

Scoreboard roundup — 4/6/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 108, Hawks 105
Pistons 107, Magic 123
Cavaliers 142, Grizzlies 126
76ers 102, Spurs 115
Trail Blazers 132, Nuggets 137

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Lightning 2, Sabres 4
Kraken 2, Jets 6
Blackhawks 2, Sharks 3
Predators 2, Kings 3

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Cubs 4, Rays 6
Royals 4, Guardians 2
Reds 2, Marlins 0
Padres 5, Pirates 0
Brewers 8, Red Sox 6
Cardinals 6, Nationals 9
Dodgers 14, Blue Jays 2
Orioles 2, White Sox 1
Tigers 3, Twins 7
Mariners 1, Rangers 2
Astros 7, Rockies 9
Braves 2, Angels 6
Phillies 6, Giants 4

NCAA Men’s Basketball Championship – National Championship
UConn 63, Michigan 69

