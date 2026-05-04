Scoreboard roundup — 5/3/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 94, Pistons 116
Raptors 102, Cavaliers 114

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 3, Twins 4
Orioles 3, Yankees 11
Reds 0, Pirates 1
Astros 3, Red Sox 1
Brewers 2, Nationals 3
Phillies 7, Marlins 2
Giants 1, Rays 2
Dodgers 4, Cardinals 1
Diamondbacks 4, Cubs 8
Braves 11, Rockies 6
Guardians 1, Athletics 7
Mets 5, Angels 1
White Sox 3, Padres 4
Royals 4, Mariners 1
Rangers 1, Tigers 7

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Lightning 1
Wild 6, Avalanche 9

Scoreboard roundup — 3/12/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 109, Pistons 131
Suns 123, Pacers 108
Wizards 131, Magic 136
Nets 97, Hawks 108
Mavericks 120, Grizzlies 112
Nuggets 136, Spurs 131
Celtics 102, Thunder 104
Bulls 130, Lakers 142

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sharks 4, Bruins 2
Capitals 2, Sabres 1
Ducks 4, Maple Leafs 6
Red Wings 1, Lightning 4
Blue Jackets 1, Panthers 2
Flames 5, Devils 4
Blues 3, Hurricanes 1
Oilers 2, Stars 7
Flyers 3, Wild 2
Rangers 6, Jets 3
Blackhawks 3, Mammoth 2
Predators 3, Canucks 4
Penguins 2, Golden Knights 6
Avalanche 5, Kraken 1

Scoreboard roundup — 4/28/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 113, Celtics 97
Hawks 97, Knicks 126
Trail Blazers 95, Spurs 114

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 2, Sabres 1
Wild 4, Stars 2
Ducks 1, Oilers 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 1, Guardians 0
Astors 3, Orioles 5
Rockies 2, Reds 7
Giants 0, Phillies 7
Cardinals 11, Pirates 7
Red Sox 0, Blue Jays 3
Nationals 0, Mets 8
Tigers 2, Braves 5
Angels 2, White Sox 5
Diamondbacks 2, Brewers 13
Mariners 7, Twins 1
Yankees 3, Rangers 2
Cubs 8, Padres 3
Royals 4, Athletics 1
Marlins 2, Dodgers 1

Scoreboard roundup — 2/17/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

Men’s College Basketball
Michigan 91, Purdue 80
Nebraska 52, Iowa 57
South Carolina 62, Florida 76
Texas Tech 67, Arizona State 72
UCLA 59, Michigan State 82
North Carolina 58, NC State 82
Saint Louis 76, Rhode Island 81
Louisville 85, SMU 95
Miami (OH) 86, Massachusetts 77
Wisconsin 69, Ohio State 86

