Scoreboard roundup — 5/4/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 98, Knicks 137
Timberwolves 104, Spurs 102

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Hurricanes 3
Ducks 1, Golden Knights 3

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mets 4, Rockies 2
Red Sox 5, Tigers 4
Phillies 1, Marlins 0
Blue Jays 1, Rays 5
Orioles 1, Yankees 12
Reds 4, Cubs 5
Guardians 2, Royals 6
Brewers 3, Cardinals 6
Dodgers 8, Astros 3
White Sox 6, Angels 0
Braves 4, Mariners 5
Padres 2, Giants 3

Scoreboard roundup — 4/29/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 109, Pistons 116
Raptors 120, Cavaliers 125
Rockets 99, Lakers 93

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Lightning 2
Penguins 0, Flyers 1
Mammoth 4, Golden Knights 5

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 1, Guardians 3
Angels 2, White Sox 3
Mariners 5, Twins 3
Yankees 0, Rangers 3
Red Sox 1, Blue Jays 8
Marlins 2, Dodgers 2
Cubs 5, Padres 4
Rockies 13, Reds 2
Cardinals 5, Pirates 4
Nationals 14, Mets 2
Tigers 3, Braves 4
Diamondbacks 6, Brewers 2
Royals 2, Athletics 5
Giants, Phillies (POSTPONED)
Astros, Orioles (POSTPONED)

Scoreboard roundup — 2/25/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Thunder 116, Pistons 124
Spurs 110, Raptors 107
Warriors 133, Grizzlies 112
Kings 97, Rockets 128
Cavaliers 116, Bucks 118
Celtics 84, Nuggets 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 2, Devils 1
Flyers 1, Capitals 3
Maple Leafs 2, Lightning 4
Kraken 1, Stars 4
Avalanche 4, Mammoth 2
Jets 3, Canucks 2
Golden Knights 6, Kings 4
Oilers 5, Ducks 6

Scoreboard roundup — 1/26/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pacers 116, Hawks 132
76ers 93, Hornets 130
Magic 98, Cavaliers 114
Trail Blazers 94, Celtics 102
Lakers 129, Bulls 118
Grizzlies 99, Rockets 108
Warriors 83, Timberwolves 108

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Mammoth 0, Lightning 2
Bruins 3, Rangers 4
Islanders 4, Flyers 0
Ducks 4, Oilers 7
Kings, Blue Jackets (POSTPONED)

