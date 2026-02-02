Scoreboard roundup — 2/1/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 79, Celtics 107
Nets 77, Pistons 130
Bulls 91, Heat 134
Jazz 100, Raptors 107
Kings 112, Wizards 116
Lakers 100, Knicks 112
Clippers 117, Suns 93
Magic 103, Spurs 112
Cavaliers 130, Trail Blazers 111
Thunder 121, Nuggets 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 3, Ducks 4
Kings 2, Hurricanes 3
Bruins 5, Lightning 6

Australian Open
Women’s Final: Elena Rybakina beats Aryna Sabalenka, 6-4, 4-6, 6-4 
Men’s Final: Carlos Alcaraz beats Novak Djokovic, 2-6 6-2 6-3 7-5

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 1/1/26
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 120, Nets 96
Heat 118, Pistons 112
76ers 123, Mavericks 108
Celtics 120, Kings 106
Jazz 101, Clippers 118

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Capitals 3, Senators 4
Mammoth 7, Islanders 2
Jets 5, Maple Leafs 6
Red Wings 3, Penguins 4
Canadiens 7, Hurricanes 5
Lightning 5, Kings 3
Stars 3, Blackhawks 4
Predators 1, Kraken 4

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 12/18/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Rams 37, Seahawks 38

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 126, Hornets 133
Knicks 114, Pacers 113
Heat 106, Nets 95
Clippers 101, Thunder 122
Wizards 94, Spurs 119
Raptors 111, Bucks 105
Rockets 128, Pelicans 133
Pistons 114, Mavericks 116
Magic 115, Nuggets 126
Warriors 98, Suns 99
Lakers 143, Jazz 135
Kings 133, Trail Blazers 134

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Oilers 3, Bruins 1
Blackhawks 1, Canadiens 4
Penguins 0, Senators 4
Kings 2, Lightning 1
Maple Leafs 0, Capitals 4
Wild 5, Blue Jackets 2
Flyers 3, Sabres 5
Rangers 2, Blues 1
Kraken 2, Flames 4
Stars 5, Sharks 3

 

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

Scoreboard roundup — 11/6/25
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Raiders 7, Broncos 10

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 102, Suns 115

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Senators 2, Bruins 3
Blues 3, Sabres 0
Canadiens 3, Devils 4
Wild 3, Hurricanes 4
Capitala 3, Penguins 5
Flyers 3, Predators 1
Ducks 7, Stars 5
Lightning 6, Golden Knights 3
Panthers 5, Kings 2
 

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.