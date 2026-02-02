Scoreboard roundup — 2/1/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bucks 79, Celtics 107
Nets 77, Pistons 130
Bulls 91, Heat 134
Jazz 100, Raptors 107
Kings 112, Wizards 116
Lakers 100, Knicks 112
Clippers 117, Suns 93
Magic 103, Spurs 112
Cavaliers 130, Trail Blazers 111
Thunder 121, Nuggets 111
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 3, Ducks 4
Kings 2, Hurricanes 3
Bruins 5, Lightning 6
Australian Open
Women’s Final: Elena Rybakina beats Aryna Sabalenka, 6-4, 4-6, 6-4
Men’s Final: Carlos Alcaraz beats Novak Djokovic, 2-6 6-2 6-3 7-5
