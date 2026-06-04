Scoreboard roundup — 6/3/26

Scoreboard roundup — 6/3/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 105, Spurs 95 (NBA Finals – Game 1)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 4, Nationals 1
Tigers 7, Rays 2
White Sox 8, Twins 0
Mets 7, Mariners 1
Padres 2, Phillies 3
Orioles 1, Red Sox 8
Guardians 5, Yankees 4
Royals 5, Reds 2
Blue Jays 3, Braves 7
Giants 1, Brewers 0
Rangers 3, Cardinals 5
Athletics 5, Cubs 4
Pirates 9, Astros 11
Rockies 4, Angels 11
Dodgers 7, Diamondbacks 0

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Scoreboard roundup — 5/13/26
Scoreboard roundup — 5/13/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 117, Pistons 113

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 3, Avalanche 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Yankees 0, Orioles 7
Angels 2, Guardians 4
Rockies 10, Pirates 4
Nationals 8, Reds 7
Phillies 1, Red Sox 3
Rays 3, Blue Jays 5
Tigers 2, Mets 3
Cubs 1, Braves 4
Royals 5, White Sox 6
Marlins 9, Twins 5
Padres 3, Brewers 1
Diamondbacks 5, Rangers 6
Mariners 3, Astros 4
Cardinals 2, Athletics 6
Giants 0, Dodgers 4

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Scoreboard roundup — 5/19/26
Scoreboard roundup — 5/19/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 104, Knicks 115

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Braves 8, Marlins 4
Orioles 1, Rays 4
Reds 4, Phillies 1
Guardians 4, Tigers 3
Mets 6, Nationals 9
Blue Jays 4, Yankees 5
Red Sox 7, Royals 1
Astros 2, Twins 1
Brewers 5, Cubs 2
Pirates 6, Cardinals 9
Rangers 10, Rockies 0
Athletics 14, Angels 6
White Sox 2, Mariners 1
Dodgers 5, Padres 4
Giants 3, Diamondbacks 5

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Scoreboard roundup — 3/3/26
Scoreboard roundup — 3/3/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Mavericks 90, Hornets 117
Pistons 109, Cavaliers 113
Wizards 109, Magic 126
Nets 98, Heat 124
Knicks 111, Raptors 95
Spurs 131, 76ers 91
Thunder 116, Bulls 108
Grizzlies 110, Timberwolves 117
Pelicans 101, Lakers 110
Suns 114, Kings 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 1, Bruins 2
Golden Knights 2, Sabres 3
Panthers 1, Devils 5
Mammoth 3, Capitals 2
Predators 2, Blue Jackets 3
Blackhawks 2, Jets 3
Stars 6, Flames 1
Senators 4, Oilers 5
Lightning 1, Wild 5
Avalanche 5, Ducks 1
Canadiens 5, Sharks 7

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