Scoreboard roundup — 1/20/25

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Mavericks 105, Hornets 110

Pistons 107, Rockets 96

Timberwolves 106, Grizzlies 108

Hawks 110, Knicks 119

Suns 92, Cavaliers 118

Celtics 125, Warriors 85

Jazz 119, Pelicans 123

Bulls 112, Clippers 99

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Sharks 3, Bruins 6

Wild 3, Avalanche 1

Sabres 4, Kraken 6

Blues 5, Golden Knights 4

Lightning 3, Maple Leafs 5

Blue Jackets 1, Islanders 3

Hurricanes 4, Blackhawks 3

Jets 2, Utah Hockey Club 5

Penguins 5, Kings 1

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.