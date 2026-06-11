Scoreboard roundup — 6/10/26

Scoreboard roundup — 6/10/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 106, Knicks 107 (NBA Finals – Game 4, NY leads series 3-1)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox 5, Rays 7
Yankees 8, Guardians 4
Nationals 10, Giants 11
Reds 4, Padres 5
Mariners 2, Orioles 7
Diamondbacks 0, Marlins 8
Dodgers 8, Pirates 9
Twins 6, Tigers 4
Phillies 7, Blue Jays 4
Cardinals 9, Mets 2
Braves 1, White Sox 2
Rangers 6, Royals 4
Cubs 2, Rockies 3
Brewers 3, Athletics 4
Astros 2, Angels 3

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Scoreboard roundup — 5/18/26
Scoreboard roundup — 5/18/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 122, Thunder 115

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Sabres 2 (East 2nd round, MTL wins series 4-3)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Braves 0, Marlins 12
Orioles 6, Rays 16
Reds 4, Phillies 5
Guardians 8, Tigers 2
Mets 16, Nationals 7
Blue Jays 6, Yankees 7
Red Sox 3, Royals 1
Astros 3, Twins 6
Brewers 9, Cubs 3
Rangers 6, Rockies 7
Athletics 1, Angels 2
White Sox 1, Mariners 6
Dodgers 0, Padres 1
Giants 2, Diamondbacks 12

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Scoreboard roundup — 3/10/26
Scoreboard roundup — 3/10/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 129, 76ers 139
Pistons 138, Nets 100
Wizards 129, Heat 150
Mavericks 112, Hawks 124
Raptors 99, Rockets 113
Suns 129, Bucks 114
Celtics 116, Spurs 125
Bulls 130, Warriors 124
Hornets 103, Trail Blazers 101
Pacers 109, Kings 114
Timberwolves 106, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 1, Bruins 2
Sharks 3, Sabres 6
Maple Leafs 1, Canadiens 3
Blue Jackets 5, Lightning 2
Red Wings 3, Panthers 4
Flames 0, Rangers 4
Penguins 4, Hurricanes 5
Islanders 4, Blues 3
Golden Knights 1, Stars 2
Mammoth 0, Wild 5
Ducks 4, Jets 1
Oilers 4, Avalanche 3
Predators 4, Kraken 2

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Scoreboard roundup — 3/17/26
Scoreboard roundup — 3/17/26

NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)

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